Забытый индейский напиток может быть полезен сердцу

Напиток из листьев падуба чайного может быть полезен для здоровья сердца. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Падуб чайный - низкое растение с овальными темно-зелеными листьями с высоким содержанием кофеина. был частью североамериканской диеты более тысячи лет. Его использовало коренное население как стимулятор, лекарство и церемониальный напиток. Потребление было хорошо задокументировано в архивной литературе, но в XIX веке люди переключились на кофе и чай, и с XX века падуб стал обычным кустарником.

Новые исследования показывают, что падуб может снизить риск развития диабета, болезней сердца и некоторых раковых заболеваний. Для доказательства этого потребуется больше научных работ. Однако содержащиеся в падубе полифенолы зарекомендовали себя как полезные вещества.

По вкусу напиток из падуба похож на чай. Растение устойчиво к засухе, а потому риск его дефицита будет минимален. Кроме того, падуб может снизить нагрузку на окружающую среду, поскольку его не придется перевозить из Азии и Африки в США.