Названы только притворяющиеся полезными продукты

Британские диетологи Рианнон Ламберт и Ким Пирсон перечислили несколько популярных продуктов, которые только притворяются полезными, а в действительности содержат слишком много сахара, соли или жиров. Их слова передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пирсон подчеркнула, зачастую в миндальном, кокосовом, овсяном и других видах растительного молока содержится большое количество скрытого сахара. "Важно читать этикетки и выбирать исключительно несладкие, витаминизированные варианты с низким содержанием сахара", - посоветовала диетолог.

Еще одним продуктом, который содержит большое количество сахара и масел для улучшения вкуса и текстуры, Ламберт назвала гранолу. По ее словам, в 50-граммовой порции продукта из супермаркета может содержаться 8,4 грамма сахара - треть от рекомендованной дневной нормы.

Также диетологи рекомендовали не злоупотреблять авокадо. По словам Ламберт, этот фрукт богат клетчаткой и полезными жирами, предотвращающими образование холестериновых бляшек в крови. Однако калорийность одного авокадо среднего размера может достигать 250 килокалорий - столько же, сколько в шоколадном батончике, поэтому употреблять его надо в ограниченных количествах.

Лишь "притворяется" полезным, по мнению диетологов, и кокосовое масло, часто рекламируемое как полезный для здоровья продукт. Они подчеркнули: 90 процентов жиров в нем - насыщенные, что выше, чем в сливочном масле. Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров провоцируют подъем уровня холестерина в крови, а значит, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Ламберт.

Не слишком полезны для здоровья и овощные чипсы, отметила Пирсон. Этот продукт, как и картофельные аналоги, готовится на растительном масле с добавлением большого количества соли и ароматизаторов, предупредила диетолог.