Сколько овощей нужно есть в день для снижения риска инфаркта

Правильное питание - в частности, достаточное потребление овощей и фруктов, - снижает риск инфаркта, инсульта, онкологии, сахарного диабета и других заболеваний. Остается только один вопрос: в каком количестве нужно есть эти продукты?

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Наталья Харченко, сообщила, что по рекомендации Минздрава России взрослому человеку требуется около 800-1000 г овощей и фруктов ежедневно.

Обычно звучит другая норма - 400 г. По словам врача, это объем суточной нормы овощей без крахмала (капуста, перец, огурцы, чеснок, лук, зелень, баклажаны и прочие). Остальные 250 г должны приходиться на картофель или другие крахмалистые овощи, а оставшиеся 280 г на несладкие фрукты и цитрусовые.

Что касается детей, то малышам от 1 года до 3 лет достаточно 100 г овощей и фруктов в день. В старшем возрасте можно давать 200-250 г.

Овощи являются источниками минералов, витаминов и клетчатки. В комплексе вещества обеспечивают нормальную работу организма и, что особенно важно, укрепляют иммунитет, объяснила специалист в разговоре с изданием "Известия".