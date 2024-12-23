Диетолог назвала лучший овощ для худеющих

Существует много советов для худеющих, но базовым и самым проверенным остается только один. Диетологи-эксперты издания EatingWell напомнили о нем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, по словам специалистов, вместо того, чтобы испытывать тело трендовыми диетами, следует придерживаться одного простого совета - есть больше овощей. Как минимум половина тарелки к каждому приему пищи должна заполняться некрахмалистыми растительными продуктами.

Благодаря овощам объем любой порции увеличивается. В организм поступает клетчатка, гарантирующая длительную сытость и эффективное снижение веса. Исследования показывают, что люди, которые едят много овощей, как правило, весят меньше тех, кто этого не делает.

Кроме того, в овощах полно витаминов, минералов и прочих ценных веществ, которые защищают от хронических заболеваний.

Многие люди пытаются найти "лучший овощ для похудения", но это лишняя трата времени, отметила диетолог Дебора Мерфи. Лучшим овощем станет тот, который нравится именно вам. Совсем необязательно заставлять себя есть брокколи или листовую зелень, если такие продукты кажутся невкусными. Откажитесь от них и переключитесь на более привлекательные варианты - это будет первый и ключевой шаг навстречу здоровому весу, подытожила эксперт.