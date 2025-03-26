Раскрыты причины нашего пристрастия к жирной пище

Жирная пища - это вкус, известный нам с детства: жареная картошка, щи на мясном бульоне, мороженое, блины и, конечно же, тортик на десерт. Но почему мы так сильно любим эту еду?

Как передает Day.Az, об этом рассказала gazeta.ru российский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

"Представьте свое любимое блюдо? Возможно, это будет сочный бургер или ароматная пицца. Или то, что вам больше всего нравится. Что вы сейчас чувствуете? Приподнятое настроение, умиротворение и легкое возбуждение? Дело в том, что когда вы едите что-то жирное и калорийное, мозг выбрасывает в кровь дофамин - нейромедиатор, отвечающий за удовольствие. Именно дофамин создает чувство наслаждения и мотивирует нас повторять это действие снова и снова. За счет чего формируется зависимость от жиров", - сказала Хайкина.

По словам эксперта, это основано на процессе эволюции. Наши предки жили в суровых условиях, поэтому им была жизненно необходима энергия в больших количествах. А она берется из калорий. Поэтому наши предки отдавали предпочтение достаточно жирным и калорийным продуктам.

"Тысячелетия эволюции не прошли даром. У нас "на подкорке" сидит мысль, что нужно искать жирную пищу. И как только мы ее находим, мозг подает сигналы всему организму, что у нас все хорошо, что калорий достаточно для поддержания жизни", - отметила специалист.

Также она обратила внимание, что, согласно исследованиям, наш мозг склонен запоминать не только вкус жирной пищи, но и ее калорийность. Когда мы пробуем что-то особенно калорийное, мозг создает прочную ассоциацию между вкусом и энергией. Эта связь формирует привычку и постепенно переходит в пищевые предпочтения.

"Кроме сильной дофаминовой стимуляции, жиры - мощные усилители вкуса. Жир усиливает вкусовые ощущения, стимулируя рецепторы на языке и во рту. В результате мы получаем гораздо больше удовольствия от еды. Также не стоит забывать о культурном факторе... Некоторые вкусы закладываются в пищевые привычки с детства, усиливая предпочтения на протяжении всей жизни", - добавила нутрициолог.

Говоря о том, как контролировать тягу к жирной пище, Хайкина напомнила, что важно понимать, что полностью отказываться от жиров нельзя - они необходимы для нормальной работы организма, в том числе для синтеза гормонов и здоровья мозга.

"Делайте акцент на полезных жирах: рыба, орехи, авокадо, оливковое масло. Снижайте количество трансжиров и насыщенных жиров (быстрый фастфуд, магазинная выпечка). Старайтесь сочетать жиры с белком и клетчаткой - это снизит аппетит и позволит избежать переедания", - заявила она.

В заключение врач подчеркнула, что жирная пища - это важный аспект нашей жизни. Мы не можем полностью отказаться от нее. Главное - не уходить в крайности. Старайтесь соблюдать баланс, учитесь грамотно включать жиры в свой рацион.