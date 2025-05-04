Врач предостерегла от кулинарного тренда с финиками и маслом

Новый гастрономический тренд на финики с маслом и солью может привести к гипертонии и диабету II типа. Таким мнением с Москвой 24 поделилась врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает Day.Az.

Ранее в Сети завирусились ролики, в которых россияне намазывают на финики сливочное масло, посыпают их солью или добавляют сыр и едят. Часть пользователей жалуется, что блюдо вызвало у них зависимость и они едят его постоянно.

По словам диетолога, такие вкусовые эксперименты (когда хочется сочетать несочетаемые продукты и комбинировать разные вкусы) действительно могут приводить к развитию пищевой зависимости.

В свою очередь, увлекаться именно финиками с маслом не стоит, считает врач.

"Финик - это, по сути, одна ложка сахара, в то время как дневная норма - две. Плюс жира в день желательно употреблять не больше 30 граммов. В итоге получается, что два таких трендовых финика уже покрывают суточную норму", - отметила эксперт.

Она добавила, что плоды имеют высокий гликемический индекс, то есть очень быстро повышают уровень сахара в крови. К тому же в них нет жирорастворимых витаминов, поэтому о пользе их сочетания с маслом речи быть не может, подчеркнула Мухина.

Что касается соли, то она дополнительно дает нагрузку на сердце и сосуды, отметила врач. В итоге употребление трендового блюда повышает риск развития гипертонической болезни, ожирения и сахарного диабета II типа, заключила Мухина.



