Названы полезные свойства кофе для ЖКТ

Кофе оказывает влияние на кишечник благодаря нескольким механизмам и компонентам, содержащимся в его составе. В частности, он может помочь справиться с запорами, помочь в борьбе с фиброзом печени и восстановить микробиоту кишечника, рассказала "Газете.Ru" врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова, передает Day.Az.

"Кофеин - один из основных активных компонентов кофе, который влияет на работу кишечника. С одной стороны, он может увеличивать моторную активность кишечника, что способствует более быстрому продвижению пищи через пищеварительный тракт. Это может быть полезно для людей с запорами, а при наличии сопутствующей лактазной недостаточности кофе с молоком становится ежедневным ритуалом для таких людей. С другой стороны, он стимулирует выработку желудочного сока, что может улучшать пищеварение, но также может вызывать дискомфорт у людей с повышенной кислотностью или гастритом, особенно если кофе выпито натощак", - объяснила врач.

Также в кофе содержатся антиоксиданты. По словам врача, они могут снижать воспаление в кишечнике, что полезно для людей с воспалительными заболеваниями, - такими как болезнь Крона или язвенный колит в стадии ремиссии. Кроме того, умеренное потребление кофе при компенсированном циррозе печени помогает влиять на обратное развитие фиброза в тканях печени.

"Хлорогеновые кислоты в составе кофе тоже дают некоторый эффект. Во-первых, хлорогеновые кислоты могут замедлять всасывание глюкозы в кишечнике, что может быть полезно для контроля уровня сахара в крови. Во-вторых, некоторые исследования показывают, что хлорогеновые кислоты могут способствовать росту микробиоты кишечника. Еще один компонент кофе - дигидроксифенилаланин (DOPA) - может способствовать выделению желчи, что важно для переваривания жиров и усвоения жирорастворимых витаминов, а также росту определенных видов бактерий, которые положительно влияют на здоровье кишечника", - заключила врач.