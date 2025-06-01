Названы продукты, усиливающие тревожность

Некоторые привычные продукты - такие как кофе, алкоголь, кондитерские изделия и фастфуд, - могут усиливать чувство тревожности. Об этом в интервью изданию Parade рассказала Джулия Зумпано, дипломированный диетолог из Центра питания человека Кливлендской клиники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, влияние питания на эмоциональное состояние часто недооценивается, хотя связь между рационом и настроением давно доказана. Продукты с высокой степенью переработки, жареная пища, блюда с высоким содержанием сахара, кофеин и алкоголь не только повышают уровень сахара и холестерина в крови, но и могут вызывать беспокойство, нервозность и даже тревожные приступы.

Специалист советует не прибегать к резким ограничениям, а делать небольшие, но устойчивые шаги - сокращать потребление кофеина, чаще готовить дома и обращать внимание на пищевые привычки. Хорошим помощником в этом может стать дневник питания, который позволяет отследить, как тот или иной продукт влияет на самочувствие.

В то же время Зумпано подчеркивает, что определенные продукты, напротив, обладают успокаивающим эффектом. Так, ромашковый чай помогает расслабиться, а триптофан - аминокислота, содержащаяся, например, в вишне, бананах и орехах, - может способствовать ощущению спокойствия. Похожим действием обладают и продукты, богатые магнием.

Отдельное внимание эксперт рекомендует уделить омега-3 жирным кислотам, содержащимся в жирной рыбе, грецких орехах, семенах льна и чиа. Исследования подтверждают, что регулярное их потребление может снижать симптомы тревожности.