Как правильно употреблять "вредные" продукты?

Научные исследования неоднократно подтверждают риск различного рода заболеваний, от ожирения до рака, при потреблении "вредных" продуктов.

Как передает Day.Az, однако полный отказ от них может ухудшить другие показатели здоровья. Своими исследованиями с редакцией "Газеты.Ru" поделилась Анна Кициева - кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, клинический нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН).

"Любой запрет - это стресс для организма, и, соответственно, многие начинают использовать еду как способ справиться с эмоциями и психологическим состоянием", - отметила врач.

Эксперт посоветовала использовать систему 80/20, где 80% рациона сбалансировано и полезно для нашего организма, а 20% составляют продукты, которые доставляют удовольствие.

Врач предлагает и другие методы потребления таких продуктов.

"Хорошо работает составление рациона на два-три дня заранее. Оно поможет следовать определенному плану в питании. А выходить из дома лучше сытым, чтобы не соблазниться на фастфуд или легкие углеводы. Эти правила работают и при походе в ресторан или кафе", - советует нутрициолог.

Стоит обращать внимание на выбор продуктов. Важно проверять срок годности, состав и пищевую ценность продуктовых товаров.

"Старайтесь включать овощи и зелень в каждый прием пищи. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Если раньше вы не ели овощи, начните с небольших порций и экспериментируйте с приправами и способами приготовления. Помочь контролировать объемы съеденного может отсутствие длительных перерывов между приемами пищи - вы сможете поддерживать уровень энергии и избегать переедания", - заявила эксперт.