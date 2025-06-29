Названы вредящие желудку полезные продукты

Полезные продукты могут нанести вред желудочно-кишечному тракту при неправильном употреблении или индивидуальной непереносимости, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. Она предупредила, что даже здоровая пища в избытке способна вызвать расстройство пищеварения, а в некоторых случаях - серьезные осложнения, передает Day.Az.

"Даже полезные продукты могут нанести вред желудочно-кишечному тракту в случае индивидуальной непереносимости - пищевой аллергии или отсутствия ферментов. Так, при недостаточном количестве лактазы противопоказана молочная продукция, больным целиакией нельзя употреблять глютен, при фенилкетонурии запрещено мясо и так далее. Надо помнить, что полезная клетчатка, употребляемая в неумеренных количествах, может вызвать сильное вздутие кишечника и диарею. Норма овощей и фруктов для здорового взрослого человека - 400-500 граммов в течение дня", - пояснила Чиркова.

Врач отметила, что ключевую роль играет не только состав рациона, но и способ приготовления пищи. Например, по ее словам, жареные блюда могут раздражать слизистую желудка, тогда как варка, тушение и приготовление на пару сохраняют полезные свойства продуктов без вреда для пищеварения. Особое внимание специалист рекомендовала уделять бобовым и зерновым - их необходимо замачивать перед готовкой для лучшего усвоения.

"Даже при нормально работающей ферментативной системе можно вызвать диспепсию излишним количеством продукта или неправильным его приготовлением. Чтобы не создавать организму сложности, надо выбирать нежирные сорта мяса - индейку, кролика, телятину. При отсутствии аллергии рыба предпочтительней мяса. Варка, тушение и приготовление на пару полезнее запекания и жарки для всех продуктов. Все зерновые и бобовые необходимо предварительно замачивать, чтобы избавиться от растительного фермента, мешающего перевариванию. И очень важно соблюдать правило гарвардской тарелки: на ней должна быть четверть сложных углеводов, четверть животных белков и половина овощей и фруктов", - резюмировала Чиркова.