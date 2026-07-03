Назван укрепляющий кишечник и иммунитет рацион питания

Рацион, богатый клетчаткой и полифенолами, может поддерживать кишечную микробиоту и усиливать иммунную защиту. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте самок крыс в течение девяти недель кормили рационом с добавлением ферментируемой клетчатки - инулина и пектина, а также смеси полифенолов, включая кверцетин, катехин, эпикатехин, нарингенин и гесперидин. Ученые оценивали состояние кишечника, состав микробиоты, уровень короткоцепочечных жирных кислот и показатели иммунитета.

Оказалось, что такой рацион не влиял на массу тела, показатели крови, уровень липидов и структуру кишечника. При этом у животных выросла концентрация IgG - антител, участвующих в иммунной защите, а также изменился состав кишечных бактерий и увеличилась выработка короткоцепочечных жирных кислот, особенно ацетата и пропионата.

Авторы считают, что растительная пища, богатая клетчаткой и полифенолами, может помогать поддерживать баланс между кишечной микробиотой и иммунной системой. Однако исследование проводилось на крысах и небольшой выборке, поэтому эффект у людей еще предстоит подтвердить.