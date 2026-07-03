Диетолог объяснила опасность милкшейков и бабл-ти

Диетолог Марият Мухина предупредила, что некоторые популярные летние продукты могут повышать риск развития сахарного диабета у детей. По словам специалиста, особое внимание стоит обратить не только на сладости, но и на привычные перекусы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она рассказала в беседе с НСН.

Мухина напомнила, что за последние десять лет число молодых россиян с диабетом значительно выросло. Все чаще у людей до 35 лет врачи выявляют диабет второго типа, который раньше считался заболеванием людей старшего возраста.

Диетолог отметила, что летом дети нередко увлекаются мороженым, милкшейками и бабл-ти. По ее словам, такие напитки и десерты содержат большое количество сахара, а шарики тапиоки в составе бабл-ти богаты крахмалом.

"Происходят резкие скачки инсулина, что со временем истощает поджелудочную железу", - объяснила она.

Эксперт также порекомендовала не злоупотреблять чипсами, сладкими круассанами и творожными сырками. По ее словам, подобные продукты способны быстро повышать уровень глюкозы в крови, а некоторые из них практически не дают чувства насыщения.

Кроме того, Мухина призвала внимательнее относиться к так называемым полезным сладостям. Она пояснила, что батончики с медом, изюмом или финиками могут не содержать добавленного сахара, однако в них остается большое количество природных сахаров и легкоусвояемых углеводов.