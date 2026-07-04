Назван срок хранения вареных яиц

Эксперты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Министерства сельского хозяйства США (USDA) назвали максимальный срок хранения вареных яиц в холодильнике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их слова приводит издание Terra.

По словам специалистов, сваренные вкрутую яйца можно держать в холодильнике до семи дней, но при условии правильного хранения. Во-первых, их не нужно предварительно чистить. Яйцо без скорлупы стоит употребить в день приготовления, подчеркнули эксперты.

Во-вторых, для хранения нужно использовать сухую емкость с крышкой. Яйца необходимо поместить на внутреннюю полку холодильника, поскольку в области дверцы температура постоянно колеблется из-за частого открывания и закрывания, добавили в ведомствах.