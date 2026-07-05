Некоторым людям посоветовали отказаться от котлет

Людям с некоторыми заболеваниями посоветовали отказаться от котлет. О том, в каких случаях блюдо может навредить здоровью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказал врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, ограничения касаются прежде всего людей с почечной недостаточностью. Он пояснил, что при этом заболевании есть ограничение на количество потребляемого белка, которого очень много в мясных продуктах.

Также диетолог рекомендовал воздерживаться от котлет людям с выраженным ожирением. Он уточнил, что это касается котлет по классическому рецепту, приготовленных из свино-говяжьего фарша. На продукцию из белого мяса запрет не распространяется, уточнил врач.