Не любящим воду людям посоветовали способы выпивать суточную норму
Диетолог Рафаэль Лурейро заявил, что каждому человеку необходимо выпивать 35 миллилитров воды на один килограмм массы тела.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в разговоре с изданием Sapo доктор посоветовал людям, которые ее не любят, способы добирать суточную норму.
По словам Лурейро, если человек не выпивает суточную норму, поскольку ему не нравится вкус воды, то в нее можно добавить мяту, лимонную цедру, замороженные красные ягоды или различные специи. Еще один вариант - отдавать предпочтение травяным и холодным чаям. Однако в них нельзя добавлять сахар, подчеркнул врач.
Также вода содержится во многих фруктах, овощах и ягодах, напомнил он. Таким образом, в течение дня можно употреблять, к примеру, арбуз, дыню, огурцы, цукини, помидоры или клубнику. Если человек не добирает суточную норму, поскольку просто забывает о воде, то для напоминания стоит установить будильник и всегда держать бутылку на видном месте. Лурейро порекомендовал использовать прозрачную тару с миллилитровыми отметками.
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