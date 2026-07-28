Перечислены рекомендации по хранению картофеля
Эксперты из Бразильской ассоциации свежего картофеля (ABBIN) рассказали, как правильно хранить картофель.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их рекомендации перечислило издание Terra.
По словам специалистов, сырой картофель с кожурой нужно хранить в прохладном, сухом и темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Причем мыть его перед тем, как отправить на хранение, не нужно подчеркнули они.
Что касается очищенного сырого картофеля, его можно недолго хранить в холодильнике в емкости с холодной водой, которая имеет плотно закрывающуюся крышку, добавили эксперты. Так можно избежать его потемнения. Отварной картофель стоит поместить в холодильник в герметичном контейнере. В целом в этом случае лучше следовать общим правилам хранения продуктов питания, добавили в ABBIN.
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