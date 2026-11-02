Темный шоколад может снижать риск депрессии

Регулярное употребление темного шоколада один-два раза в неделю связано со снижением риск развития симптомов депрессии у пожилых людей. Работа японских ученых опубликована в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 2957 жителей японского города Нагоя старше 70 лет. Средний возраст добровольцев составил 78 лет. Ученые оценивали выраженность симптомов депрессии с помощью специальной шкалы, а также выясняли, как часто и как долго участники употребляют шоколад.

В рамках основного анализа ученые сравнили пожилых людей, которые почти не ели шоколад, с теми, кто употреблял темный шоколад один-два раза в неделю на протяжении как минимум двух лет. У второй группы вероятность симптомов депрессии оказалась примерно на 27% ниже, однако разница немного не достигла статистической значимости.

Затем исследователи отдельно сравнили людей, которые предпочитали разные виды шоколада. Среди всех участников, употреблявших шоколад, у тех, кто ел темный шоколад регулярно более двух лет, вероятность симптомов депрессии была на 38% ниже, чем у тех, кто употреблял другие виды шоколада. Именно этот результат оказался более выраженным.

Авторы отмечают, что темный шоколад содержит антиоксиданты (флаваноиды и полифенолы), которые защищают клетки от повреждений и снижают уровень окислительного стресса. В состав продукта также входят минералы (магний, железо, калий, фосфор). Однако, по словам ученых, на результат могли повлиять и другие особенности образа жизни и питания участников.