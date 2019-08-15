В службах терминалов Windows обнаружены критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам захватить компьютер жертвы. Их выявили сотрудники Microsoft, о находке они сообщили в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В случае атаки хакеры могут использовать эти бреши для того, чтобы заразить систему опасным программным обеспечением и распространить ее на другие устройства. В результате нападения преступник получает удаленный доступ к системе незаметно для юзера: для этого ему необходимо дать команду уязвимому серверу.

Две обнаруженные уязвимости затрагивают многие версии Windows, еще две - Windows Server и Windows 10. Исключение составляет необновляемая Windows XP. Таким образом, если уязвимости не устранить, они смогут быть использованы для распространения опасных международных вирусов вроде NotPetya или WannaCry.

Эксперты Microsoft заявили, что ранее об этих брешах никто не знал, и посоветовали всем пользователям установить последние обновления, предлагаемые корпорацией.

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