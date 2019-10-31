В "подразделении М" периодически играют в разные игры с типами привода, переходя с заднего на полный и оставляя при этом возможность дрифтовать. А вот переднеприводным серийным BMW в этих игрищах, как оказалось, ничего не светит, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Стоит напомнить, что еще парой месяцев раньше, свое "фи" в отношении моделей BMW с передними ведущими колесами выскало авторитетное ателье Alpina, выпускающее собственные заряженные модели на основе автомобилей баварской марки.

И вот теперь в праве иметь полноценные "заряженные" версии машинам BMW на переднеприводной платформе отказал уже лично глава "подразделения М" Маркус Флаш. По его мнению, высказанному рамках интервью изданию CarAdvice, покупателям на данный момeнт вполне достаточно полноприводной "подогретой" версии хэтча 1 серии с индексом M135i, а тем, кому хочется "погорячее", придется пересесть на купе M2.

Флаш назвал компактное и быстрое купе "самой харизматичной и самой чистой" моделью из тех, которыми сейчас располагает BMW M. Он заявил также, что уже ведется работа над преемником модели, а значит, нет никакой необходимости делать что-то аналогичное с переднеприводной 1 серией.

Это означает, что в линейке BMW не появится хот-хэтча, который мог бы конкурировать с моделями наподобие VW Golf GTI или Renault Megane RS. Зато глава BMW M подтвердил, что уже в ближайшее время миру будет предъявлена топовая модификация M2 с индексом CS (Competition Sport) - ее дебют намечен на середину 2020 года.

И соперниками новинки, пусть и достаточно условными, все же станут Mercedes-AMG A45 и Audi RS3. Флаш уже заявил, что BMW M2 CS "просто феноменальна и ездит, как настоящий гоночный автомобиль, но при этом имеет номерные знаки".

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