Автоконцерн Nissan объявил об отзыве 454 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке из-за проблем с тормозной жидкостью, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Причиной отзыва автомобилей стали утечки тормозной жидкости, которые могут привести к возгоранию. В США и Канаде будет отозвано 436 тысяч автомобилей, на Ближнем Востоке - 8 тысяч.