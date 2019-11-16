https://news.day.az/hitech/1176213.html Nissan отзывает сотни тысяч автомобилей
Nissan отзывает сотни тысяч автомобилей
Автоконцерн Nissan объявил об отзыве 454 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке из-за проблем с тормозной жидкостью, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Причиной отзыва автомобилей стали утечки тормозной жидкости, которые могут привести к возгоранию. В США и Канаде будет отозвано 436 тысяч автомобилей, на Ближнем Востоке - 8 тысяч.
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