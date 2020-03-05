В начале марта компания BMW представила обновленный логотип, однако только сейчас стало известно, что он не появится на серийных автомобилях. Эмблема с прозрачным фоном и чуть иным шрифтовым начертанием букв будет использоваться в социальных сетях и рекламных материалах, иными словами, в коммуникационных целях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несмотря на это, логотип все же разметили на одном автомобиле - шоукаре Concept i4. Тогда сообщалось, что эмблема "призвана привлечь к марке молодежь, которая живет в цифровом мире" и благодаря ей лояльная аудитория "сможет открыть для себя бренд заново". Новый символ отличается от прежнего прозрачным фоном и начертанием аббревиатуры BMW.

Упомянутый BMW Concept i4 оснащается батарей емкостью 80 киловатт-часов и электрической установкой мощностью 530 лошадиных сил, которая обеспечивает разгон до "сотни" за четыре секунды. Заявленный запас хода - 600 километров по циклу WLTP.

Ранее в компании объяснили, что сине-белые клетки в прежнем логотипе - это зеркальный фрагмент герба Баварии. Тем самым баварцы разрушили популярным миф о том, что в символе присутствует намек на винтовые лопасти самолетов.