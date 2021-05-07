Цензура в Facebook возмутила депутатов Европарламента

Итальянские депутаты Европейского парламента Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли обеспокоены цензурой, которую использует социальная сеть Facebook. Европарламентарии подняли вопрос о применении мер для урегулирования ситуации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, депутаты направили запрос в адрес Еврокомиссии, поскольку Facebook все чаще и чаще ограничивает право граждан на свободу выражения мнений.

"Facebook ограничивает свободу выражения мнения граждан, подвергая их публикации цензуре и ссылаясь при этом на предполагаемые и расплывчатые нарушения "норм сообщества", - говорится в сообщении.

Парламентарии полагают, что соцсеть препятствует предоставлению информации гражданам, а сама ситуация является "вопиющим конфликтом интересов".

Законодатели поинтересовались, какие меры Еврокомиссия может принять для того, чтобы Facebook соблюдал основные права человека.