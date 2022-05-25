Инженеры создали мягкого робота-макаронину, преодолевающего лабиринты

Инженеры из Университета штата Северная Каролина и Пенсильванского университета в США создали робота в виде мягкой спиралевидной макаронины без внешних движущихся частей, способного утилизировать тепловую энергию и использовать ее для движения по различным поверхностям, даже для поиска выхода из лабиринта. Статья об этом опубликована в журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спиралевидное устройство, изготовленное из жидкокристаллических эластомеров, при размещении на поверхности, нагретой как минимум до 55°C, начинает скручиваться и катиться со скоростью до 3,8 мм/с. Его участки, соприкасающиеся с поверхностью, нагреваются и расширяются, а верхние остаются неподвижными, благодаря этому и происходит изгиб. Хотя у робота отсутствуют вычислительные способности, он может выполнять относительно сложные задачи, такие как навигация по лабиринтам. Когда мягкий робот достигает препятствия, его ориентация немного меняется, и иногда он может продолжить движение. В противном случае он будет давить на препятствие до тех пор, пока сам не изменит форму дуги с одной ориентации на противоположную. Это приводит к тому, что устройство начинает откатываться в противоположном направлении. При помещении в лабиринт оно станет постоянно менять направление при столкновении с препятствиями и в конечном итоге найдет выход, несмотря на отсутствие какого-либо разумного контроля.

В ходе испытаний мягкий робот смог перекатываться как по гладкой поверхности, так и по песку и гальке, справлялся даже с пологими склонами, такими как песчаные дюны под углом 15° к горизонтали. Робот длиной 12 см и весом 0,36 г мог также толкать перед собой алюминиевый цилиндр весом 0,3 г. Его создатель Цзе Инь с коллегами считает, что подобную технологию можно применять для создания дешевых роботов, которые будут исследовать окружающую среду и снимать показания датчиков. Их также можно изготавливать микроскопических размеров для использования в человеческом теле.