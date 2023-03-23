Представлена компьютерная мышь без кнопок и функцией вентиляции ладоней

Дизайнерская студия Fabio Verdelli Design Studio представила концептуальную беспроводную мышь, которая лишена привычных кнопок. Об этом сообщает портал Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компьютерная мышь Dune mouse все еще находится на стадии прототипа, однако уже сейчас можно рассмотреть дизайн устройства. Отмечается, что мышь внешне напоминает Apple Magic Mouse, которая так же лишена физических кнопок.

Корпус Dune mouse состоит из 13 поперечных стеклянных граней с небольшими промежутками между ними. Это обеспечивает вентиляцию ладони, благодаря чему она будет меньше потеть во время длительной работы за компьютером.

Между тем мышь хоть и лишена двух физических кнопок, она сохранила колесико прокрутки, которое слегка приподнято для тактильной обратной связи.

Когда Dune mouse выйдет, и сколько она будет стоить, пока не сообщается.