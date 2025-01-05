https://news.day.az/hitech/1720622.html Ожидается новая серия полярных сияний - Дата - ФОТО После очередной вспышки сильнейшего класса Х1.8 из очень активного солнечного пятна AR3947 происходит сильное отключение радиосвязи R3.
Ожидается новая серия полярных сияний - Дата - ФОТО
После очередной вспышки сильнейшего класса Х1.8 из очень активного солнечного пятна AR3947 происходит сильное отключение радиосвязи R3.
Как передает Day.Az, в отличие от нескольких вспышек X-класса случившемся в AR3947 за последние несколько суток, корональный выброс массы (КВМ) на этот раз, видимо, затронет Землю, так-как активность AR3947 по мере разворота Солнца начинает иметь направленность к Земле.
Новая серия полярных сияний ожидается по разным оценкам в ночь на 7 или 8 января.
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