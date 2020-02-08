Употребление силденафила (известного также как виагра) может привести к неожиданным последствиям для зрения. Истории нескольких клинических случаев раскрыты в журнале Frontiers in Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации сообщается о 17 мужчинах 38-57 лет, которые в ближайшие 48 часов до обращения к врачу приняли по одной 100-миллиграммовой таблетке препарата. Ранее пациенты не использовали силденафил, который приняли без рецепта, и не имели глазных патологий.

Диагностические тесты обнаружили, что в девяти случаях у обратившихся наблюдалась светобоязнь, в 13 - нарушение цветового восприятия, в девяти - нарушение остроты зрения, в трех - стереопсис, в шести - контрастная чувствительность, в восьми - аномально расширенные зрачки.

Нарушения зрения прошли в течение 21 суток с момента принятия силденафила. В журнальной публикации отмечается, что некоторые люди имеют повышенную чувствительность к препарату, обусловленную особенностями обмена веществ, потому им следует начинать прием виагры с умеренной дозы.

В январе 2018 года издание Metro написало о том, как американец переел виагры и стал голым кидаться фекалиями в людей.