Самые опасные предметы, которые требуют дезинфекции

На фоне эпидемии коронавируса медики не устают напоминать о том, как важно не только часто и тщательно мыть руки, но и дезинфицировать вещи, которыми мы регулярно пользуемся. Многие из них кишат бактериями, но мы даже не подозреваем об этом.

Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какие вещи следует регулярно дезинфицировать, чтобы сохранить свое здоровье.

Банковские карты

А еще проездные документы, скидочные карты и пластиковые пропуска на работу. Из-за регулярного использования эти предметы в одночасье обрастают микробами, от которых следует своевременно избавляться.

Наушники

Как минимум, раз в неделю (и неважно эпидемия сейчас или нет) наушники нужно протирать мягкой тканью, мылом и водой. Для удобства можно использовать антибактериальные салфетки.

Мобильный телефон

Огромное количество людей в течение дня буквально не расстаются со своим смартфоном. Из-за того, что гаджет постоянно находится в руках, на нем скапливается бессчетное количество микробов. Вот почему хотя бы раз в день его следует протирать антибактериальной салфеткой.

Клавиатура

Ежедневно работая за компьютером, мы даже не замечаем, сколько грязи скапливается на клавиатуре. Кашель, чихание, прикосновение к клавишам жирными пальцами, - все это приводит к большому скоплению бактерий. Именно поэтому клавиатуру также следует регулярно дезинфицировать. Кроме того, тщательно мойте руки и до, и после работы за компьютером.

Часы и украшения

Многие люди носят аксессуары ежедневно, но при этом забывают о том, что их необходимо чистить. В течение дня на часах, кольцах, браслетах и цепочках оседает множество микробов, от которых вечером следует избавляться.

Дверные ручки

Один из главных переносчиков вирусов. Убираясь дома, не оставляйте дверные ручки без внимания, протирайте их дезинфицирующими салфетками.