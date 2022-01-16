Найдены антитела, нейтрализующие "омикрон" и "дельту"

Американские ученые, изучив свойства двух десятков ранее неизвестных антител к COVID-19, выделили из них два наиболее эффективно нейтрализующих "дельта"-, "бета"- и "омикрон"-штаммы SARS-CoV-2. Статья опубликована на портале medRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале говорится, что новые варианты коронавируса способны повышать устойчивость к антителам, вызванным вакциной, и моноклональным антителам (МАВ) (антителам, вырабатываемым иммунными клетками. - прим. ред.) и, соответственно, потенциально усиливать свою патогенность. Отмечается, что недавние исследования показали, что "омикрон" снижает или отменяет чувствительность к нейтрализации большинством MAB.

В ходе исследования специалисты Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) в Бетесде, штат Мэриленд, извлекли из иммунных клеток 12 пациентов нити ДНК и внесли их ключевые участки в геном бактериофага для появления в его белковой оболочке фрагментов антител. Ученые подготовили и размножили разновидности таких вирусов, а затем стали наблюдать, будут ли они соединяться с фрагментами оболочки коронавируса.

Таким образом специалистам удалось выявить два десятка ранее неизвестных антител к коронавирусу, два из которых - NE12 и NA8 - оказались самыми мощными антителами, эффективно нейтрализующими как ранние мутации коронавируса, так и "дельта"-, "альфа", "омикрон"- и "бета"-варианты.

Американские ученые выразили уверенность, что их методика позволит быстро выделять и размножать антитела к SARS-CoV-2 из образцов крови пациентов и оценивать их эффективность. Ученые надеются, что открытие приведет к созданию новых лекарств от COVID-19, способных защищать организм пациентов от развития тяжелых форм коронавирусной инфекции при заражении "омикрон"-вариантом и другими разновидностями SARS-CoV-2.