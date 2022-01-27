Врач назвал редкий синдром «омикрона»

При инфицировании штаммом коронавируса "омикрон" у человека может появиться "редкий, но грозный" мультивоспалительный синдром. Об этом в беседе с порталом "Правмир" рассказал педиатр Сергей Бутрий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам при таком синдроме у человека может появиться любая сыпь, кроме геморрагической и пузырьковой.

"Она [сыпь] сочетается с остальным типичным комплексом симптомов (высокой лихорадкой, кричащими воспалительными изменениями в анализах крови, позже - поражением сердца)", - рассказал Бутрий.

При появлении симптомов простуды или ОРВИ не стоит сразу вызывать врача, отметил эксперт. По мнению Бутрия, к медикам необходимо обращаться лишь при появлении одышки, спутанности сознания и яркой сыпи.