Врач развеял мифы о чудотворности магния

Магний не всегда помогает тем, кто страдает от бессонницы.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.

"Магний необходим для нормальной работы нервной системы, однако качественных исследований пока недостаточно, чтобы уверенно рекомендовать добавки как универсальное средство от бессонницы. Если человек плохо спит, причиной могут быть стресс, нерегулярный режим, кофеин, заболевания или другие факторы. В таких случаях одна добавка не заменяет поиск причины", - заявил эксперт.

Маматов также развеял миф, согласно которому мышечные судороги происходят из-за нехватки магния.

"Мышечные судороги могут возникать по разным причинам, включая физическую нагрузку, некоторые лекарства и нарушения обмена веществ. По одному симптому определить дефицит магния нельзя. Если судороги повторяются, становятся выраженными или сопровождаются другими жалобами, стоит обратиться к врачу", - объяснил специалист.

Врач заявил, что магний не всегда избавляет от тревожности. По его словам, минерал участвует в работе нервной системы, но это не означает, что добавки лечат тревожные расстройства. При стойкой тревоге Маматов посоветовал оценить сон, стрессовые обстоятельства, физическое состояние и при необходимости получить профессиональную помощь.

"Еще один миф: чем больше магния, тем лучше. Избыточное количество из добавок и лекарственных средств может вызвать диарею, тошноту и спазмы в животе. При серьезных нарушениях функции почек риск накопления магния особенно важен. Добавки также могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами и вредить здоровью", - предупредил врач.

Маматов также назвал мифом информацию о том, что магний обязательно нужно принимать курсами всем.

"Большинству людей стоит прежде всего получать необходимые питательные вещества из разнообразного рациона. Магний содержится, например, в орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых продуктах и листовой зелени. Добавки могут быть нужны при определенных состояниях или недостаточном поступлении, но необходимость и дозировку лучше обсуждать со специалистом", - объяснил эксперт.

По его словам, если симптомы сохраняются, не стоит самостоятельно увеличивать дозировки добавок. Гораздо полезнее выяснить причину недомогания и подобрать подходящие меры вместе с врачом.

"Магний участвует во множестве процессов, но из этого не следует, что дополнительный прием автоматически улучшит сон, снимет тревожность. Нужно понимать, есть ли дефицит и безопасна ли добавка в конкретной ситуации", - отметил Маматов.