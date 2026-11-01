Назван витамин, способный защищать мозг от повреждений

Витамин Е может помогать защищать клетки мозга от повреждений, связанных с сахарным диабетом, и потенциально снижать риск когнитивных нарушений у мышей. К таким выводам пришли китайские исследователи, проанализировавшие существующие научные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, обзор опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

Сахарный диабет повышает риск проблем с памятью, вниманием и мышлением. Среди возможных причин - окислительный стресс, хроническое воспаление, нарушения передачи сигналов инсулина и повреждение сосудов мозга.

Ученые изучили, как на эти процессы может влиять витамин Е - жирорастворимый антиоксидант, который защищает клеточные мембраны от повреждения. В экспериментах на животных и клетках некоторые формы витамина помогали уменьшать окислительный стресс и воспаление, поддерживать связи между нервными клетками и улучшать чувствительность к инсулину. Также были обнаружены возможные эффекты, связанные с работой сосудов мозга.

"Результаты указывают на перспективность дальнейшего изучения витамина Е как одного из возможных способов защиты мозга при диабете у людей. Однако пока большая часть результатов получена в лабораторных экспериментах и исследованиях на животных. Подходящие для людей формы и дозировки еще предстоит определить", - объяснили ученые.

Авторы считают, что отдельно необходимо оценить безопасность длительного применения: высокие дозы добавок могут иметь побочные эффекты и взаимодействовать с лекарствами.