Пожилой мозг лучше справляется с дефицитом сна, обнаружили ученые

После трех часов сна мозг молодых взрослых (20-30 лет) и мозг здоровых пожилых (65-75 лет) реагирует противоположным образом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это доказали Джош Нейдорф и его коллеги из Университета Саймона Фрейзера в Канаде. Результаты исследования опубликованы в журнале Imaging Neuroscience.

Нейробиологи сравнили, как нехватка сна меняет связность - согласованность работы разных зон мозга. У молодых участников ряд связей после недосыпа усиливался: мозг напрягался, чтобы удержать привычные функции. У пожилых те же связи, наоборот, ослабевали, и вся сеть становилась более модульной - поделенной на четкие блоки, которые действуют слаженно и без лишних затрат. Показательно, что речь об одних и тех же связях: у молодых они идут вверх, у пожилых - вниз. Проще говоря, пожилой мозг поддерживает ясную голову, сокращая "переговоры" между отделами, тогда как молодой наращивает их.

"Качество сна с возрастом меняется и несколько ухудшается. Идея теории компенсации в том, что пожилой мозг адаптируется и возмещает эти перемены", - пояснил Нейдорф. Авторы замеряли именно активность мозга, а не интеллектуальные показатели, но прежние работы сходятся: одна плохая ночь портит настроение и мышление двадцатилетних сильнее, чем пожилых. Новое исследование берется объяснить именно этот разрыв - как старший мозг отвечает на потерю сна.

Результаты не стоит читать как индульгенцию на ночное бодрствование. Хронический недосып в любом возрасте повышает риск сердечно-сосудистых болезней, гипертонии, диабета, проблем с весом и рака толстой кишки. Не на пользу он и памяти: во сне мозг активнее выводит амилоид-бета - токсичный белок, отход его собственной работы, из которого вырастают бляшки при болезни Альцгеймера. Сон в этом смысле - время большой уборки мозга.

Такие бляшки копятся в среднем 20 лет до первых симптомов деменции, и регулярный недосып ускоряет накопление. "Не каждый, кто плохо спит, заболеет болезнью Альцгеймера, но при предрасположенности недосып со временем подгоняет процесс", - предупредила соавтор исследования Брайанна Кент, заместитель директора Института нейронаук и нейротехнологий, изучающая самую частую причину деменции. Полноценный сон важен в любом возрасте - просто пожилому мозгу одна бессонная ночь дается спокойнее.