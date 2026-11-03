https://news.day.az/medicine/1871332.html Ученые назвали число генов, от которых зависит характер человека Международная группа ученых выявила 1260 генетических вариантов, связанных с чертами личности, включая экстраверсию, добросовестность и невротизм. При этом распространенные варианты ДНК объясняют лишь 5-9% различий между людьми. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые назвали число генов, от которых зависит характер человека

Медицина, 3 ноября 2026 18:31 (UTC +04:00) 189
Ученые назвали число генов, от которых зависит характер человека

Международная группа ученых выявила 1260 генетических вариантов, связанных с чертами личности, включая экстраверсию, добросовестность и невротизм. При этом распространенные варианты ДНК объясняют лишь 5-9% различий между людьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые объединили данные 46 исследовательских групп. В зависимости от анализа выборки включали от 611 тысяч до более чем 1,1 миллиона человек. Исследователи изучили генетические связи с пятью основными чертами личности: экстраверсией, доброжелательностью, добросовестностью, невротизмом и открытостью новому опыту.

Исследователи выявили 1260 конкретных вариантов ДНК, статистически связанных с чертами личности. Однако дополнительный анализ показал, что генетическое влияние гораздо шире: по расчетам исследователей, в формировании каждой из пяти основных черт характера участвуют тысячи независимых генетических вариантов - в среднем около 16 тысяч.

"Это означает, что личность формируется под влиянием множества генетических различий, каждое из которых оказывает очень небольшой эффект. За отдельную черту характера не отвечает один конкретный ген. Важную роль также играет окружающая среда", - объясни ученые.

Исследователи обнаружили и генетические связи между личностными чертами, здоровьем и поведением. Например, варианты, связанные с невротизмом, ассоциировались с повышенным риском психических расстройств. Генетические особенности, связанные с добросовестностью, коррелировали с меньшим употреблением психоактивных веществ и более частыми физическими упражнениями.

При этом ученые подчеркивают, что выявленные связи не позволяют точно предсказать поведение конкретного человека. Генетические варианты объясняют лишь небольшую часть различий в личности, а результаты не означают, что определенные гены напрямую вызывают конкретные поступки.

"Наша ДНК влияет на личность и будущее, но не определяет их", - отметил соавтор исследования профессор Генри Кранцлер из Университета Пенсильвании.

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