Прогулок и силовых тренировок оказалось недостаточно для укрепления костей
Регулярные высокоинтенсивные нагрузки оказались связаны с повышением остеокальцина - белка, отражающего процессы костного обмена. Такой результат получили ученые Университета Земмельвайса, объединив данные 24 исследований.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, метаанализ опубликован в июне 2026 года в Sports Medicine - Open; к нему вновь обратился ScienceDaily.
В анализ вошли рандомизированные исследования с участием 1238 здоровых взрослых. Программы тренировок продолжались более двух недель. Авторы сравнивали не только виды нагрузки - на выносливость, силовую и смешанную, - но и ее интенсивность.
Остеокальцин вырабатывается клетками, участвующими в образовании кости. Изменение его уровня в крови позволяет отслеживать реакцию костного обмена, однако само по себе не показывает, насколько прочнее стал скелет.
Наиболее отчетливое повышение этого показателя выявили в группе высокоинтенсивных тренировок. В отдельных включенных работах рекреационный футбол и гандбол сопровождались ростом маркеров образования костей примерно на 45-46%.
Для ряда других программ, включая силовые и менее интенсивные нагрузки на выносливость, убедительного изменения остеокальцина в объединенных данных не обнаружили. При этом значимого изменения минеральной плотности костей после изученных силовых тренировок или тренировок на выносливость анализ также не показал.
Авторы предполагают, что резкие ускорения, повороты и другие динамические воздействия могут обеспечивать более сильный механический стимул. Вместе с тем определенность доказательств по остеокальцину для высокоинтенсивной группы оценили как умеренную или низкую.
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