https://news.day.az/officialchronicle/1532605.html Президент Ильхам Алиев: Совместная деятельность бизнес-кругов еще больше укрепит азербайджано-египетские отношения
Президент Ильхам Алиев: Совместная деятельность бизнес-кругов еще больше укрепит азербайджано-египетские отношения
Совместная деятельность бизнес-кругов еще больше укрепит азербайджано-египетские отношения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси в расширенном составе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре