В Будапеште состоялась встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии

30 января в Будапеште состоялась встреча Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Анико Леваи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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