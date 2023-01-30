https://news.day.az/officialchronicle/1533224.html В Будапеште состоялась встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января в Будапеште состоялась встреча Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Анико Леваи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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