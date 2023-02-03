https://news.day.az/officialchronicle/1534600.html Награждены лица, участвовавшие в предотвращении теракта в посольстве Азербайджана в Иране - Распоряжение
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении теракта в посольстве Азербайджана в Иране - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, участвовавших в предотвращении террористического акта, совершенного против посольства Азербайджана в Иране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре