Награждены лица, участвовавшие в предотвращении теракта в посольстве Азербайджана в Иране

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, участвовавших в предотвращении террористического акта, совершенного против посольства Азербайджана в Иране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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