Президент Ильхам Алиев пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских «чиновников» в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

"Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе (в Карабахе - ред.). Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - отметил глава государства.