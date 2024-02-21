Председатель Межпарламентской лиги дружбы Япония-Азербайджан поздравил Президента Ильхама Алиева

Член Палаты представителей парламента Японии, председатель Межпарламентской лиги дружбы Япония-Азербайджан Акира Амари направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени Межпарламентской лиги дружбы Япония-Азербайджан передаю Вам искренние поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что при поддержке Вашего превосходительства дружественные и партнерские связи между нашими странами, отмечающими 32-ю годовщину установления дипломатических отношений, станут еще крепче.

Межпарламентские отношения наших стран постоянно развиваются. В прошлом году была отмечена 25-я годовщина Межпарламентской лиги дружбы Япония-Азербайджан, основанной в 1998 году. Как председатель Лиги дружбы со дня ее основания, я прилагал все усилия для развития связей между нашими странами. Считаю большой честью для себя награждение Вашим превосходительством меня в прошлом году орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами. Я и впредь буду делать все возможное для развития азербайджано-японских дружественных отношений.

Желаю Вашему превосходительству здоровья, успехов в деятельности, с нетерпением жду дня, когда мы сможем встретиться с Вами", - говорится в письме.