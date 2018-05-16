Поездка Президента Ильхама Алиева в Нахчыван - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

11:47 16 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Комплекса очистных сооружений города Нахчыван. Об этом сообщает Day.Az. Новость обновляется --------

10:41 Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчыван. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о мерах по благоустройству и реконструкции, проводимых на территории вокруг памятника.

--------

10:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в открытии первого этапа проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шарур и близлежащих сел".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о работах, проведенных в связи с проектом.

Затем глава государства нажал на кнопку, означающую запуск первого этапа проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шарур и близлежащих сел".

Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.

Новость обновляется