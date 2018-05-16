Поездка Президента Ильхама Алиева в Нахчыван - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
11:47
16 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Комплекса очистных сооружений города Нахчыван.
Об этом сообщает Day.Az.
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10:41
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчыван.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о мерах по благоустройству и реконструкции, проводимых на территории вокруг памятника.
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10:30
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в открытии первого этапа проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шарур и близлежащих сел".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о работах, проведенных в связи с проектом.
Затем глава государства нажал на кнопку, означающую запуск первого этапа проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шарур и близлежащих сел".
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.
В заключение было сделано фото на память.
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09:57
16 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику.
Об этом сообщает Day.Az.
Главу государства в Нахчыванском международном аэропорту встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
В аэропорту в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана встретился с членами правительства Нахчыванской Автономной Республики.
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