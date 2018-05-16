Поездка Президента Ильхама Алиева в Нахчыван - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

16 мая 2018 11:47

11:47

16 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Комплекса очистных сооружений города Нахчыван.

Об этом сообщает Day.Az.

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10:41

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчыван.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о мерах по благоустройству и реконструкции, проводимых на территории вокруг памятника.

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10:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в открытии первого этапа проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шарур и близлежащих сел".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о работах, проведенных в связи с проектом.

Затем глава государства нажал на кнопку, означающую запуск первого этапа проекта "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Шарур и близлежащих сел".

Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.

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09:57

16 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику.

Об этом сообщает Day.Az.

Главу государства в Нахчыванском международном аэропорту встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

В аэропорту в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана встретился с членами правительства Нахчыванской Автономной Республики.

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