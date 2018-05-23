Петр Порошенко: С момента восстановления независимости Азербайджан проводит последовательную и принципиальную внешнюю политику

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени украинского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас со 100-летием образования Азербайджанской Демократической Республики.

Ровно сто лет назад азербайджанский народ первым на мусульманском Востоке избрал модель демократического развития. Современная Азербайджанская Республика под Вашим руководством демонстрирует приверженность древним традициям государственности и делает уверенные шаги на пути дальнейшего прогресса развивающейся страны.

С момента восстановления независимости Азербайджан проводит последовательную и принципиальную внешнюю политику. Это, несомненно, способствует значительному укреплению международного авторитета Баку на мировой арене.

Хотелось бы еще раз подтвердить неизменность позиции Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ. Мы также высоко оцениваем неизменную позицию Азербайджана в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

Убежден, что наполнение отношений стратегического партнерства между нашими государствами практическим содержанием подтверждает взаимное углубление всестороннего диалога с целью интенсификации сотрудничества во всех основных сферах.

Пользуясь этой приятной возможностью, приглашаю Вас еще раз посетить Украину с официальным визитом в удобное для Вас время.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, успехов во всех планах и начинаниях, а дружественному народу Азербайджана - мира, единства и процветания", - говорится в поздравлении.