Бакир Изетбегович: Отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном будут развиваться и впредь
1 июня 2018 16:17 499
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"От имени Президиума Боснии и Герцеговины и от своего имени передаю вам искренние поздравления в связи с национальным праздником - Днем Республики, желаю вашей стране дальнейшего процветания. Пользуясь возможностью, хочу выразить уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном будут и дальше развиваться во имя благоденствия наших стран", - говорится в поздравлении.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
16:35