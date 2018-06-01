Бакир Изетбегович: Отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном будут развиваться и впредь

1 июня 2018 16:17

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович направил поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От имени Президиума Боснии и Герцеговины и от своего имени передаю вам искренние поздравления в связи с национальным праздником - Днем Республики, желаю вашей стране дальнейшего процветания. Пользуясь возможностью, хочу выразить уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном будут и дальше развиваться во имя благоденствия наших стран", - говорится в поздравлении.

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