Кокаиновый скандал в правительстве Пашиняна

Вокруг нового правительства Армении разгорается новый скандал.

Как пишут армянские СМИ, вице-премьер Тигран Авинян назначил себе советника с криминальным прошлым. Назначенец еще десять лет назад засветился в медиа как участник контрабанды наркотиков из США в Армению.

Георгий Мурадян - бывший консул Армении в Одессе, бывший главный помощник экс-премьера Овика Абрамяна, а со вчерашнего дня он официально является советником вице-премьера Авиняна.

В армянской прессе имя Георгия Мурадяна появлялось еще в середине нулевых. Тогда местные газеты писали, что Мурадян стал одним из героев программы "02" - еженедельной полицейской сводки, выходившей на одном из армянских телеканалов. В 2006 году, по сообщению газеты "Грапарак", Георгий Мурадян, известный также как Жорик, был арестован за контрабанду кокаина в особо крупных размерах.

"На имя Г. Мурадяна отправили посылку - свечи большого диаметра с подсвечниками. Еще в США спецслужбы выяснили, что в свечах спрятан кокаин - около 300 граммов. Но американцы не стали "вязать" на месте отправителя, чтобы не спугнуть получателя, и вышли на связь с армянскими коллегами", - рассказывает издание.

Дальше события развивались следующим образом: сам Мурадян за посылкой не пришел, а уговорил двух девушек сделать это. Им он дал доверительную. Придя за посылкой, дамы оказались в руках полиции и рассказали, что их подставил Георгий Мурадян.

Получатель был арестован, как и его подельник в Штатах. Мурадян был признан виновным и оказался за решеткой.

"Однако через некоторое время Мурадян выходит на свободу. Отец Георгия Мурадяна, один из наиболее старых и уважаемых дипломатов МИД Армении Эдуард Мурадян, со слов близко знакомых с ним людей, очень тяжело переживал позор сына и не пожалел сил, чтобы освободить его", - писала "Грапарак" в 2012 году.

СМИ отмечали, что Мурадян до заключения уже работал на какой-то незначительной должности в МИД, а после выхода на свободу пытался восстановиться, но получил отказ. Тем не менее, его под свое крыло взял спикер парламента Армении Овик Абрамян, позже ставший премьер-министром страны.

Под опекой Абрамяна бывший осужденный дослужился до его главного помощника. После отставки Абрамяна с должности спикера парламента и его перехода в предвыборный штаб РПА (2011-2012 годы) Мурадян оказался там же.

В 2012 году Георгий Мурадян указом Сержа Саргсяна был назначен генконсулом Армении в Одессе.

СМИ обращают внимание на странный факт: официально известие о назначении Мурадяна советником Авиняна появилось 6 июня, но на его Facebook-страничке указано, что он приступил к работе в правительстве 20 мая - 17 дней назад. Мурадян прояснил этот вопрос, отметив, что поскольку в этот период велись обсуждения устава правительства, правовых оснований для указа о назначении не было, но фактически он уже выполнял свои обязанности.

Что же касается торговли кокаином, то Мурадян все отрицает. Новоназначенный чиновник распространил через органы медиа опровержение информации, опубликованной в "Грапарак", и заявил, что подобных фактов не было в его биографии.

"На мое имя никто никогда не отправлял посылку с кокаином. Вся эта история задела меня по касательной через шапочное знакомство. Предварительное следствие в рамках указанного уголовного дела, которое вело Следственное управление Службы национальной безопасности Армении, пришло к однозначному выводу, что я тут вообще ни при чем - соответствующие документы у меня на руках", - сказал Мурадян, подчеркнув, что все обвинения с него были сняты и что он не был осужден.

Советник вице-премьера Армении также сообщил, что в 2012 году, когда вышла в свет статья "Грапарак", лично нанес визит в редакцию издания и предложил им ознакомиться с пятью томами уголовного дела, по результатам которого СНБ признала Мурадяна даже не невиновным, а вообще непричастным лицом.

"Однако редактор издания отказалась меня слушать, с делом не ознакомилась", - сообщил Мурадян.

Газета "Грапарак" так и не опубликовала опровержение своей статьи.

Отметим, что невиновность Мурадяна в вышеуказанном деянии, что называется, писана вилами на воде. Удивляет другое - несерьезность, с какой в правительстве Никола Пашиняна производятся назначения. Это делает всю команду несерьезной и заставляет сомневаться даже в тех, кто хотя бы по фактам биографии соответствует занимаемой должности.

Что ж, видимо на данном этапе своей истории Армения заслужила именно контрабандистов наркотиков, советников без образования и министров с улицы.

Зульфугар Ибрагимов