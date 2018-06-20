Питер Тейс: Армения всегда старалась манипулировать позициями международных игроков

Армения должна сосредоточиться на своих внутренних проблемах, вместо того, чтобы очернять достойный имидж Азербайджана. Об этом сказал в среду Trend американский эксперт по глобальной политике и трансатлантическим отношениям, советник Глобального инженерного совета деканов и других авторитетных международных структур Питер Тейс, комментируя заявления Армении о том, что якобы генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступил с инициативой прекратить членство Азербайджана в Совете Европы, передает Day.Az.

"Правительство Армении всегда очень старалось манипулировать позициями международных игроков. Однако в случае с Советом Европы, очевидно, что этот орган занимает несправедливую позицию по отношению к Азербайджану. Его репутация в Европе запятнана. Совет Европы хорошо известен своими двойными стандартами. Совет Европы постоянно защищает Армению и ее правительство, которое нарушает права человека каждый день", - сказал Тейс.

По словам эксперта, нет сомнений в том, что правительство Армении прилагает все усилия для создания дымовой завесы, чтобы отвлечь внимание от оккупации азербайджанских земель Арменией и продлить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт как можно больше и одновременно заниматься финансированием пропагандистских кампаний против Азербайджана.

"Ереван должен сосредоточиться на своих внутренних проблемах, в первую очередь на постоянно растущем экономическом кризисе вместо того, чтобы пытаться очернить достойный имидж Азербайджана во всех регионах мира", - заключил Тейс.

Отметим, что ранее армянские СМИ привели слова пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, где он утверждает, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд якобы выступил с инициативой прекращения членства Азербайджана в Совете Европы. При этом Балаян отметил, что "процесс является достаточно долговременным". Однако, он не потрудился уточнить о каком именно процессе идёт речь.

В свою очередь глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал Trend, что Турбьёрн Ягланд всегда отличался проармянской позицией и необъективным отношением к Азербайджану, и что благодаря пресс-секретарю МИД Армении широкая общественность узнала о том, что было известно всем о Ягланде в кулуарах организации.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook