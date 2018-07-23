Питер Тейс: Азербайджан имеет важное значение для Франции как незаменимый союзник

Азербайджан имеет важное значение для Франции как незаменимый союзник.

Об этом сказал в понедельник Trend американский эксперт по глобальной политике и трансатлантическим отношениям, советник Глобального инженерного совета деканов и других авторитетных международных структур Питер Тейс, комментируя итоги недавнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Париж, передает Day.Az.

"Стратегически важно, чтобы у французского правительства и французских компаний был такой незаменимый союзник в областях многосторонней дипломатии, экономического сотрудничества, культурной дипломатии, и такой торговый партнер, как Азербайджан", - сказал он.

Тейс добавил, что визит Президента Ильхама Алиева во Францию еще больше укрепил экономическое, торговое, политическое и культурное сотрудничество между двумя странами.

"В ходе визита Президент Азербайджана встретился с вице-президентом компании Airbus по Евразии Сильвером Делонэ. Более тесное сотрудничество между Airbus и Azercosmos принесет хорошие результаты в интересах обеих стран. Авторитет Азербайджана значительно вырос за рубежом благодаря также проекту Azersky, который был реализован за короткое время под руководством Президента Ильхама Алиева. Спутники Azersky успешно функционируют на международном уровне", - сказал он.

По его словам, укрепление двустороннего сотрудничества с Airbus позволит Азербайджану стать одной из ведущих стран, занимающихся защитой информационных сетей от кибератак.

Тейс отметил, что подписание крупных торговых соглашений с французскими компаниями приведет к еще большему развитию экономики страны и повышению уровня жизни азербайджанского народа.

Азербайджан стал ключевым экономическим партнером Франции, сказал Тейс, добавив, что двустороннее сотрудничество в областях науки, торговли, культурной дипломатии достигло высокого уровня.

Он подчеркнул, что посольство Азербайджана в Париже проделало безупречную работу по укреплению азербайджано-французского сотрудничества и диалога.

Также Тейс отметил важный вклад Фонда Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в объединение народов двух стран. "Фонд Гейдара Алиева профинансировал многие крупные проекты в областях образования, культуры, восстановления религиозных памятников и галерей изобразительного искусства. Вклад Фонда Гейдара Алиева имеет важное значение для обеспечения прогресса во всем мире. Двустороннее партнерство между Азербайджаном и Францией находится сегодня на самом высоком уровне. Это достижение обусловлено в том числе реализацией грандиозных гуманитарных проектов, культурными связями, созданием учебных заведений в Баку", - сказал Тейс.

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