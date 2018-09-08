Армянское лобби в США готовит травлю кандидата в послы в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Армянская община США затевает новую кампанию против назначений Белого дома в Азербайджан.

На днях стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил Эрла Литценбергера на должность посла своей страны в Азербайджане. Как отмечается в сообщении Белого дома, распространенном в среду, Литценбергер является карьерным дипломатом, ныне занимающим пост старшего советника в Бюро по военно-политическим вопросам в Госдепартаменте. Он владеет французским, русским, сербским и болгарским языками.

Диаспора поспешила выразить свою "обеспокоенность" и немедленно обратилась к подкармливаемым ею сенаторам с просьбой "внимательно рассмотреть кандидатуру Эрла Литценбергера, предложенного Трампом на пост посла в Азербайджане".

В пресс-службе комиссии "Ай дата" NEWS.am сообщили, что "комитет по иностранным делам сената США изучит кандидатуру Литценбергера на данную должность". А на своем сайте "Ай дата" "создал возможность для заинтересованных и обеспокоенных данным назначением сторон напрямую обратиться к своим сенаторам, представляющим интересы армянской общины США, чтобы они задали их претенденту".

По мнению растревоженной диаспоры, "никогда еще не было столь насущной необходимости выяснять", насколько предложенный Белым домом кандидат соответствует интересам армянства...

Наглости армянской диаспоре США, конечно, не занимать. Ни в какой другой стране мира армяне не имеют таких возможностей вмешиваться в дела государства, реализуя собственные этнические интересы, как в Соединенных Штатах. Хорошо откормленное лобби, получающее дивиденды от армянского бизнеса и каждой успешной провокации, старается изо всех сил. Несмотря на то, что Брайза все-таки приступил к своим обязанностям, устроенная американским армянством истерия возымела свое действие, и он, к стыду официального Вашингтона, был отозван из Баку.

Посмотрим, устоит ли американское государство под натиском армянства в этот раз, если в биографии Эрла Литценбергера вдруг обнаружатся не устраивающие армянских националистов моменты.

Зульфугар Ибрагимов