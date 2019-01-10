Питер Тейс: Азербайджан сыграл фундаментальную роль в сохранении исламской культуры

Азербайджан сыграл фундаментальную роль в сохранении исламской культуры, местного этнического наследия и местной архитектуры.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье американского эксперта по глобальной политике и трансатлантическим отношениям, советника Глобального инженерного совета деканов и других авторитетных международных структур Питера Тейса, опубликованной в Eurasia Review.

"Более того, "Страна Огней и гранатов" стала особым туристическим направлением, где посетители ценят уникальные городские застройки, синергию западной и восточной архитектуры, красоту природы, музеи ковра, а также незабываемую дегустацию вина местного производства в Кюрдамире и козьего сыра в Джалилабаде", - пишет в своей статье Тейс.

"Красивые ландшафты, впечатляющие объекты культурного наследия и уникальные объекты исламской культуры являются основными достопримечательностями в каждом крупном городе и районе Азербайджана", - пишет автор.

В статье, в частности, американский эксперт говорит об особенностях Газаха и Нахчыванской Автономной Республики.

Тейс отмечает, что Газах является особым местом, где посетителям понравится исполнение традиционных азербайджанских песен.

Газах также известен своими коврами, которые украшают королевские дворцы Норвегии и Дании, пишет он.

"Дизайн и узоры этих ковров использованы в картинах таких известных итальянских художников эпохи Возрождения, как Карло Кривелли и Доменико ди Бартоло, Пинтуриккьо и в работах голландского художника Яна ван Эйка", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что газахские ковры выставляются в самых престижных музеях Америки, Европы и Азии, среди которых Эрмитаж, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Берлинский музей, Будапештский музей декоративно-прикладного искусства.

Далее, говоря о Нахчыване, Тейс отмечает, что он и его коллеги были восхищены такими достопримечательностями, как крепость Алинджа, место последнего упокоения Ноя и Хача-даг, и другими.

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