Питер Тейс: Администрация Трампа уделяет большое внимание ситуации на оккупированных азербайджанских территориях

Телефонный звонок советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву свидетельствует о глубокой заинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в пятницу Trend американский эксперт по трансатлантическим отношениям и Азербайджану, старший советник Глобального инженерного совета деканов и правительств различных стран Европы и Латинской Америки Питер Тейс.

"29 января между советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор. Это была прекрасная возможность для обеих сторон обсудить нагорно-карабахский конфликт и решить ряд вопросов безопасности в регионе и за его пределами. Телефонный звонок Болтона свидетельствует о глубокой заинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. В очередной раз администрация Президента Дональда Трампа уделяет большое внимание ситуации на азербайджанских территориях, оккупированных вооруженными силами Армении", - сказал американский эксперт.

Тейс отметил, что столь постоянный диалог между Белым домом и Баку создает предпосылки для вовлечения Европейского союза в урегулирование конфликта.

Говоря о значимости отношений между США и Азербайджаном в целом, эксперт подчеркнул, что традиционный союз между США и Азербайджаном способствует стабилизации ситуации в Кавказском регионе, поддержке суверенитета Азербайджана.

"Азербайджан является надежным партнером крупнейших экономик мира. Успешная реализация проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и ее открытие сделали Азербайджан ключевым союзником в регионе и основным партнером на евразийских транспортных путях", - заключил он.

Напомним, что советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 29 января позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе энергетическая безопасность, сотрудничество в области безопасности и переговорный процесс, связанный с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

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