Международный диалог и сотрудничество являются ключевыми механизмами обеспечения безопасности.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на VII Глобальном Бакинском форуме сказал член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

"Международную конкуренцию в новых глобальных отношениях игнорировать нельзя. Великая глобальная игра несет в себе серьезные проблемы, риски и страхи, однако она не обязательно подразумевает противостояние. Потерять веру в сотрудничество - значит, заранее проиграть битву за устойчивый глобальный мир, безопасность, стабильность и процветание", - сказал Джаферович.

Он отметил, что многосторонность и основанный на правилах международный порядок остаются лучшей платформой и наилучшей основой для решения глобальных проблем.

"Международный диалог, сотрудничество, уважение прав человека и соблюдение общепринятых норм международного права являются ключевыми механизмами обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития. Мы должны сохранять, защищать, продвигать и развивать эти универсальные международные ценности, принципы, права и правила", - сказал член Президиума Боснии и Герцеговины.

По его словам, Босния и Герцеговина привержена многосторонности и действиям в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международных конвенций, и членством в международных институтах.

"Я твердо верю, что приверженность многосторонности и основанный на правилах международный порядок, соблюдение норм международного права и уважение универсальных ценностей являются наилучшим способом решения сложных глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, и единственным путем к лучшему и более безопасному миру", - заключил Джаферович.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В мероприятии примут участие 450 человек из более чем 70 стран мира. Тема VII Глобального Бакинского форума - "Новая внешняя политика мира".

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы "Роль больших сил в изменении глобальной политики", "Вызовы устойчивого развития", "Роль науки и культуры в принятии современных решений" и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.