Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с председстелем Сейма (парламент) Литвы Викторасом Пранкцетисом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем положении двусторонних связей между двумя странами, текущий уровень и перспективы развития сотрудничества.

В ходе встречи было высоко оценено сотрудничество между двумя странами и отмечено, что есть обширные возможности для развития сотрудничества в сельскохозяйственной, транспортной, туристической, научно-образовательной и других сферах. Также была затронута значимость межпарламентской дипломатии и важность регулярных контактов между парламентами.

Наряду с двусторонним сотрудничеством, также было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и Литвы в рамках международных организаций.

Эльмар Мамедъяров проинформировал противную сторону о связях между Азербайджаном и ЕС, в том числе, об участии Азербайджана в программе "Восточного партнерства".

Также стороны обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.